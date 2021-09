Caduta Libera oggi, 22 settembre 2021: Ginevra (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il gioco finale di Caduta Libera, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata. Caduta Libera, Dieci passi del 22 settembre 2021 Nella puntata del 22 settembre 2021, si è confermata la nuova campionessa Ginevra, studentessa 21enne con la passione per lo sport. Fabrizio è arrivato al gioco finale con 100.000 euro, dando solo 9 risposte esatte, e quindi non vincendo il montepremi. ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il gioco finale di, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata., Dieci passi del 22Nella puntata del 22, si è confermata la nuova campionessa, studentessa 21enne con la passione per lo sport. Fabrizio è arrivato al gioco finale con 100.000 euro, dando solo 9 risposte esatte, e quindi non vincendo il montepremi. ...

