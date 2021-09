ATP Nur-Sultan 2021 | Musetti | Djere è una bestia nera Ivashka e Millman ai quarti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Si conclude anche la terza giornata del torneo ATP di Nur-, in Kazakistan, con l’unico italiano in tabellone che deve dire addio ai sogni di gloria. Ci ha provato Lorenzo, ma si è dovuto arrendere in tre set al serbo Laslo, così come avvenuto nelle ultime due edizioni del torneo di Cagliari. L’azzurro si ritrova sempre ad inseguire il suo avversario: aggancio fallito nel primo set, riuscito vittoriosamente nel secondo ma nel terzo si fa controbrekkare immediatamente arrendendosi al quarto match point. Al terzo turno anche l’ottava testa di serie Ilya, che ha avuto facilmente ragione del padrone di casa Timofey Skatov, numero 280 al mondo: anche in una giornata non pulitissima al servizio, con due break concessi, gli basta mettere un po’ di pressione per mettere a nudi i difetti tecnici del ...