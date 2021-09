VOGLIO ESSERE UN MAGO, IL NUOVO REALITY DI RAI2: IL COLLEGIO INCONTRA HARRY POTTER (Di martedì 21 settembre 2021) Da martedì 21 settembre, alle ore 21:20 su RAI2, per cinque prime serate va in onda “VOGLIO ESSERE un MAGO!”, il NUOVO REALITY-talent prodotto da RAI2. Il successo del cult Il COLLEGIO INCONTRA la magia di HARRY POTTER.C’era una volta e ci sarà domani la magia, un’arte misteriosa e invisibile, e una scuola ambientata in un suggestivo e fiabesco castello dove per partecipare bisogna eccellere soprattutto in una materia: la fantasia. La mission è divertire, appassionare e sorprendere, ma soprattutto creare un mondo dove tutto è possibile.Protagonisti 12 “teen wizard”, 7 ragazzi e 5 ragazze, provenienti da tutta Italia, d’età tra i 14 e i 18 anni, con caratteri e personalità diverse, accomunati da ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 21 settembre 2021) Da martedì 21 settembre, alle ore 21:20 su, per cinque prime serate va in onda “un!”, il-talent prodotto da. Il successo del cult Illa magia di.C’era una volta e ci sarà domani la magia, un’arte misteriosa e invisibile, e una scuola ambientata in un suggestivo e fiabesco castello dove per partecipare bisogna eccellere soprattutto in una materia: la fantasia. La mission è divertire, appassionare e sorprendere, ma soprattutto creare un mondo dove tutto è possibile.Protagonisti 12 “teen wizard”, 7 ragazzi e 5 ragazze, provenienti da tutta Italia, d’età tra i 14 e i 18 anni, con caratteri e personalità diverse, accomunati da ...

