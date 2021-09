Tommaso Eletti in piena notte confessa un suo segreto molto delicato (Di martedì 21 settembre 2021) Se la puntata di ieri sera del GF Vip è stata abbastanza noiosa, dopo invece è successo di tutto. Gianmaria Antinolfi ha minacciato di lasciare la casa ed ha detto di voler querelare Soleil Sorge, che per tutta risposta ha parlato di un segreto che il suo ex sarebbe pronto a svelare al GF Vip. Come se non bastasse Tommaso Eletti ha fatto una confessione inaspettata a Nicola Pisu. Il figlio di patrizia Mirigliani stava parlando dei problemi avuti con le sue dipendenze e il 20enne ha candidamente ammesso di capirlo, perché ha avuto esperienze simili. L’ex protagonista di Temptation Island ha anche rivelato di essere stato in un noto centro romano per risolvere il suo problema. La confessione di Tommaso Eletti. “Perché secondo te sono mezzo matto. Ho avuto problemi anche io con la droga. No, non si ... Leggi su biccy (Di martedì 21 settembre 2021) Se la puntata di ieri sera del GF Vip è stata abbastanza noiosa, dopo invece è successo di tutto. Gianmaria Antinolfi ha minacciato di lasciare la casa ed ha detto di voler querelare Soleil Sorge, che per tutta risposta ha parlato di unche il suo ex sarebbe pronto a svelare al GF Vip. Come se non bastasseha fatto una confessione inaspettata a Nicola Pisu. Il figlio di patrizia Mirigliani stava parlando dei problemi avuti con le sue dipendenze e il 20enne ha candidamente ammesso di capirlo, perché ha avuto esperienze simili. L’ex protagonista di Temptation Island ha anche rivelato di essere stato in un noto centro romano per risolvere il suo problema. La confessione di. “Perché secondo te sono mezzo matto. Ho avuto problemi anche io con la droga. No, non si ...

