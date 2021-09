“Stia buona” | “Non dare ordini” Lite Capezzone-Dell’Olio sul green pass

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 21 settembre 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/09/-1.mp4 Duro scontro a Quarta Repubblica tra Danielee Anselma. Motivo del contendere: l’estensione del. “un attimo”, dice il giornalista della Verità. “Ma come si permette: non dia”, risponde la controparte. Il tema è di quelli divisivi, conintento a sottolineare tre contraddizioni del lasciaare. Primo, l’Italia è l’unico Paese al mondo a chiederlo in maniera così estesa. Secondo, il lasciaare serve nei ristoranti ma poi in metro o in bus si sta schiacciati come sardine. Terzo, mentre gli imprenditori onesti sono costretti a chiedere il qr code ai clienti, lo Stato ...