Star in the Star non va bene e Mediaset diffida Banijay Italia (Di martedì 21 settembre 2021) Sembra che Star in the Star, il nuovo programma di Ilary Blasi, non sia partito con il piede giusto. Alle prime polemiche, incentrate sulla somiglianza con Il Cantante Mascherato e Tale e Quale Show, si è aggiunto anche il rischio di querela. Mediaset non ha apprezzato molto il modo in cui è stata portata avanti la prima puntata della trasmissione. Non si tratta solo di una questione di gusti ovviamente, ma di un problema legato agli accordi presi in precedenza. E' stato così deciso di chiamare in causa Banijay Italia, la società che ha dato vita al programma con una diffida, definendo il tutto "una truffa". Potrebbe interessarti: Star in the Star, eliminato prima puntata: ecco ...

