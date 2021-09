Sta arrivando il Samsung Galaxy S21 FE: ormai manca poco al lancio (Di martedì 21 settembre 2021) Il giorno del Samsung Galaxy S21 FE è sempre più vicino: sapevamo che il dispositivo sarebbe stato presentato nel corso del mese di ottobre, e così dovrebbe essere, come anche dimostra la speciale menzione ottenuta dal telefono nella pagina di supporto del Play Services for AR di Google (da cui si può evincere che la presentazione di questo terminale è veramente ad un passo). ormai ci sono pochi dubbi sul fatto che il device sia ormai pronto al lancio, al netto dei problemi di produzione che lo hanno interessato in tempi non sospetti (la crisi mondiale dei chip non è ancora stata risolta, intendiamoci), fino al punto da costringere il colosso di Seul a rinviarne il lancio, inizialmente previsto insieme a quello dei Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 settembre 2021) Il giorno delS21 FE è sempre più vicino: sapevamo che il dispositivo sarebbe stato presentato nel corso del mese di ottobre, e così dovrebbe essere, come anche dimostra la speciale menzione ottenuta dal telefono nella pagina di supporto del Play Services for AR di Google (da cui si può evincere che la presentazione di questo terminale è veramente ad un passo).ci sono pochi dubbi sul fatto che il device siapronto al, al netto dei problemi di produzione che lo hanno interessato in tempi non sospetti (la crisi mondiale dei chip non è ancora stata risolta, intendiamoci), fino al punto da costringere il colosso di Seul a rinviarne il, inizialmente previsto insieme a quello deiZ Fold 3 e Z Flip 3 ...

