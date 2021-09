Senato: da un anno nulla di fatto su Lotito, questione ferma a Capigruppo, e pm indagano (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) – E’ ormai un anno esatto che si attende una decisione definitiva del Senato sull’annullamento dell’elezione di Vincenzo Carbone, ora in Italia viva, e di Anna Carmela Minuto, di Forza Italia, con il conseguente subentro, rispettivamente, di Claudio Lotito e Michele Boccardi. E nel mentre da palazzo di giustizia di Roma trapela l’indiscrezione dell’apertura di una inchiesta penale a seguito di un esposto dettagliato con tutte le doglianze dei ricorrenti, ambienti di palazzo Madama fanno però presente come il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, avrebbe più volte sollecitato, sia verbalmente che in forma scritta, un pronunciamento dell’Aula, anche se finora la Conferenza dei Capigruppo non ha mai deciso la relativa calendarizzazione, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) – E’ ormai unesatto che si attende una decisione definitiva delsull’anmento dell’elezione di Vincenzo Carbone, ora in Italia viva, e di Anna Carmela Minuto, di Forza Italia, con il conseguente subentro, rispettivamente, di Claudioe Michele Boccardi. E nel mentre da palazzo di giustizia di Roma trapela l’indiscrezione dell’apertura di una inchiesta penale a seguito di un esposto dettagliato con tutte le doglianze dei ricorrenti, ambienti di palazzo Madama fperò presente come il presidente del, Elisabetta Casellati, avrebbe più volte sollecitato, sia verbalmente che in forma scritta, un pronunciamento dell’Aula, anche se finora la Conferenza deinon ha mai deciso la relativa calendarizzazione, ...

Advertising

simonebaldelli : È passato un anno dal #Referendum sul #tagliodeiparlamentari. Zero correttivi. Zero adeguamento dei regolamenti.… - zazoomblog : Senato: da un anno nulla di fatto su Lotito questione ferma a Capigruppo e pm indagano (2) - #Senato: #nulla… - TV7Benevento : Senato: da un anno nulla di fatto su Lotito, questione ferma a Capigruppo, e pm indagano (2)... - TV7Benevento : Senato: da un anno nulla di fatto su Lotito, questione ferma a Capigruppo, e pm indagano... - UBrignone : RT @simonebaldelli: È passato un anno dal #Referendum sul #tagliodeiparlamentari. Zero correttivi. Zero adeguamento dei regolamenti. In c… -