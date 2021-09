Raffaella Fico e il rapporto con Mario Balotelli: “Mi cacciò di casa” (Di martedì 21 settembre 2021) Di Raffaella Fico è stato riproposto il suo percorso e la storia con il calciatore: momento buio quando i rapporti non erano pacifici Raffaella Fico (foto Instagram)Ieri durante la terza puntata del GF Vip 6 c’è stato uno spazio dedicato a Raffaella Fico. Per la seconda volta nella casa (la prima nel 2008 quando la versione per i Vip non esisteva ancora), è stato ripercorsa la storia della ragazza napoletana, dal suo ingresso nella casa di Cinecittà tredici anni fa e la vita cambiata da quel momento perché da allora è sotto i riflettori. Inevitabile il passaggio sulla storia con Mario Balotelli. Ha detto che non è stato un colpo di fulmine, che lui l’ha corteggiata, ma ha parlato anche dei momenti no, ... Leggi su ck12 (Di martedì 21 settembre 2021) Diè stato riproposto il suo percorso e la storia con il calciatore: momento buio quando i rapporti non erano pacifici(foto Instagram)Ieri durante la terza puntata del GF Vip 6 c’è stato uno spazio dedicato a. Per la seconda volta nella(la prima nel 2008 quando la versione per i Vip non esisteva ancora), è stato ripercorsa la storia della ragazza napoletana, dal suo ingresso nelladi Cinecittà tredici anni fa e la vita cambiata da quel momento perché da allora è sotto i riflettori. Inevitabile il passaggio sulla storia con. Ha detto che non è stato un colpo di fulmine, che lui l’ha corteggiata, ma ha parlato anche dei momenti no, ...

