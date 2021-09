Porsche Macan | nel 2024 potrebbe arrivare lo stop ai motori endotermiciHDblog it

Advertising

HDmotori : Porsche Macan, nel 2024 potrebbe arrivare lo stop ai motori endotermici - avespartacus : RT @Motor1italia: Porsche Macan: dal 2024 possibile addio ai motori a benzina - Motor1italia : Porsche Macan: dal 2024 possibile addio ai motori a benzina - linkmotorsepoca : PORSCHE - Macan S - DIESEL - 2017 - € 55000 Proposta di vendita PORSCHE MACAN S DEL 2017 Veicolo visionabile su app… - linkmotorsepoca : PORSCHE Macan 3.0 S Diesel *automatico con 140000km* - € 39900 la filiale link motors di san giovanni rotondo propo… -

Ultime Notizie dalla rete : Porsche Macan

Motor1 Italia

è uno dei più grandi successi, per lo meno in termini di vendite, del marchio di Stoccarda. Presentato nella sua prima declinazione nel 2014, ora rischia di passare ad un powertrain ...Sul mercato, il nuovo Grecale affronterà artisti del calibro dicon un motore V6 biturbo da 3 litri derivato da quello della MC20, in cui riesce a sviluppare una potenza di 630 CV e 730 ...La Macan è uno dei modelli di maggiore successo per Porsche. Stando ai numeri comunicati dal costruttore tedesco, nel primo semestre del 2021 ne sono state vendute ben 43.618 unità, appena dietro alla ...Il SUV compatto di Stoccarda, amatissimo dai clienti Porsche, potrebbe essere agli sgoccioli delle sue declinazioni Diesel e benzina. Al primo modello elettrico atteso per il 2022 potrebbe infatti seg ...