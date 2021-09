No, i Cdc non hanno predetto un focolaio simile alla poliomielite per l’autunno 2021 (Di martedì 21 settembre 2021) Il 26 agosto 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che i Centers for disease control and prevention (Cdc) – l’agenzia di salute pubblica statunitense – avrebbero avvertito il 17 agosto scorso «di un previsto focolaio di mielite flaccida acuta (Afm), una malattia simile alla poliomielite, nei prossimi quattro mesi». Secondo il post «è evidente» che con questo avviso «stanno preparando la popolazione alla valanga di danno neuronale (polio) che la vaccinazione produrrà nei bambini in modo che non si stabilisca alcuna associazione con il vaccino». Si tratta di una notizia falsa. I Cdc non hanno mai pubblicato ad agosto 2021 un comunicato stampa o un rapporto su un possibile focolaio di mielite flaccide acuta ... Leggi su facta.news (Di martedì 21 settembre 2021) Il 26 agostosu Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che i Centers for disease control and prevention (Cdc) – l’agenzia di salute pubblica statunitense – avrebbero avvertito il 17 agosto scorso «di un previstodi mielite flaccida acuta (Afm), una malattia, nei prossimi quattro mesi». Secondo il post «è evidente» che con questo avviso «stanno preparando la popolazionevalanga di danno neuronale (polio) che la vaccinazione produrrà nei bambini in modo che non si stabilisca alcuna associazione con il vaccino». Si tratta di una notizia falsa. I Cdc nonmai pubblicato ad agostoun comunicato stampa o un rapporto su un possibiledi mielite flaccide acuta ...

