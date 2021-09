Gullit: “Finalmente in Olanda ci si è accorti di De Vrij” (Di martedì 21 settembre 2021) Ruud Gullit elogia Stefan De Vrij L’ex campione del Milan e della Nazionale olandese, Ruud Gullit ha speso parole d’elogio per il difensore nerazzurro Stefan De Vrij, ora al centro della difesa della Nazionale oranje. “Finalmente la Nazionale olandese ha capito l’importanza di De Vrij. Prima giocavano certi difensori che sanno giocare bene la palla ma difendere è un’altra cosa. De Ligt? Sì, lui è uno di quelli. E’ cresciuto all’Ajax solo per quello che sa fare con la palla. Non è stato mai sotto pressione all’Ajax. Qui gioca con i migliori del mondo, sta imparando. Quando si calmerà un po’, sarà un grande difensore. Ma ora entra in tackle troppo presto, è troppo agitato in campo. Quando si calmerà andrà alla grande” L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 21 settembre 2021) Ruudelogia Stefan DeL’ex campione del Milan e della Nazionale olandese, Ruudha speso parole d’elogio per il difensore nerazzurro Stefan De, ora al centro della difesa della Nazionale oranje. “la Nazionale olandese ha capito l’importanza di De. Prima giocavano certi difensori che sanno giocare bene la palla ma difendere è un’altra cosa. De Ligt? Sì, lui è uno di quelli. E’ cresciuto all’Ajax solo per quello che sa fare con la palla. Non è stato mai sotto pressione all’Ajax. Qui gioca con i migliori del mondo, sta imparando. Quando si calmerà un po’, sarà un grande difensore. Ma ora entra in tackle troppo presto, è troppo agitato in campo. Quando si calmerà andrà alla grande” L'articolo proviene da intermagazine.

