Com’è andato a finire il messaggio per l’Afghanistan di Jo Squillo con il niqab al GF VIP (Di martedì 21 settembre 2021) L’intenzione di Jo Squillo col niqab al GF Vip era quella di lanciare un messaggio per le donne in Afghanistan, in un contesto di grande visibilità come poteva essere una prima serata su Canale 5, all’interno di una delle trasmissioni più seguite della rete. In realtà, sui social network si è trasformato in un boomerang, sia per l’evoluzione del momento televisivo in cui la showgirl si è mostrata con il velo tradizionale, sia per l’accoglienza che questo stesso momento televisivo ha avuto tra il pubblico della trasmissione. LEGGI ANCHE > Le donne afghane mostrano ai talebani e all’occidente quali sono i veri abiti tradizionali del Paese Jo Squillo col niqab, Com’è andata la dimostrazione al GF VIP Le motivazioni del suo gesto sono state le seguenti: «In un momento di gioia e ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 settembre 2021) L’intenzione di Jocolal GF Vip era quella di lanciare unper le donne in Afghanistan, in un contesto di grande visibilità come poteva essere una prima serata su Canale 5, all’interno di una delle trasmissioni più seguite della rete. In realtà, sui social network si è trasformato in un boomerang, sia per l’evoluzione del momento televisivo in cui la showgirl si è mostrata con il velo tradizionale, sia per l’accoglienza che questo stesso momento televisivo ha avuto tra il pubblico della trasmissione. LEGGI ANCHE > Le donne afghane mostrano ai talebani e all’occidente quali sono i veri abiti tradizionali del Paese Jocolandata la dimostrazione al GF VIP Le motivazioni del suo gesto sono state le seguenti: «In un momento di gioia e ...

