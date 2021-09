Chi doppia Leo Gullotta? Resterete sbalorditi

(Di martedì 21 settembre 2021) Salvatore Leopoldo, più conosciuto come Leo, è un’artista italiano che nella sua carriera hato tanti importanti attori. Leo(Getty Images)Leoè uno dei massimi esponenti della risata italiana. Il suo modo di fare ha incantato per molto tempo il pubblico italiano. I più ricorderanno lui, e tanti altri comici, protagonista del Bagaglino. Le sue parodie sono storiche, per citarne una quella di Raffaella Carrà, particolarmente apprezzata dalla stessa Carrà. Lui non è solo un semplice comico, è un attore,tore e grandissimo imitatore. La sua partecipazione ai film non è stata solo fisica ma avuto la possibilità dire tantissimi e importantissimi attori americani. Una carriera realizzata a 360 gradi e ...

Advertising

elenabonetti : Tenere aperte le scuole ed evitare il più possibile il ricorso alla didattica a distanza deve essere la nostra prio… - Roky99760738 : RT @elenabonetti: Tenere aperte le scuole ed evitare il più possibile il ricorso alla didattica a distanza deve essere la nostra priorità.… - cinziamastantu1 : RT @elenabonetti: Tenere aperte le scuole ed evitare il più possibile il ricorso alla didattica a distanza deve essere la nostra priorità.… - RRivellini : RT @elenabonetti: Tenere aperte le scuole ed evitare il più possibile il ricorso alla didattica a distanza deve essere la nostra priorità.… - mbx1900 : @iannetts70 Esattamente! Io sono un bandito sono veramente il fuorilegge doc ma almeno lo dichiaro. Non ho doppia m… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi doppia

CheNews.it

... di un futuro fatto di super atleti che andavano a velocitàrispetto a quella a cui ci si ... Mali mette davanti in termine di grandezza ed iconicità, compie un errore fondamentale, nel non ...Si potrebbero organizzare tante gare internazionali riservate ai disabili, maarriva ha il ... 'Per me è stato un piacere partecipare a questa manifestazione investe, sia come presidente ...Salvatore Leopoldo Gullotta, conosciuto come Leo Gullotta, è un'artista italiano che nella sua carriera ha doppiato tanti importanti attori.3-5-2 o 4-2-3-1? Davide Ballardini deve decidere in casa Genoa per la trasferta di Bologna. Maksimovic e Vanheusden le certezze in difesa, se Criscito tira il fiato tocca a uno tra Vasquez e Masiello.