Alan Wake Remastered | in arrivo anche su Switch?

Leggi su tuttotek

(Di martedì 21 settembre 2021)tornerà alla ribalta dopo dieci anni con la versioneannunciata pochi giorni fa, ma tra le piattaforme annunciate ancora non figurava un’uscita per NintendoProprio durante lo Showcase di PlayStation avvenuto la scorsa settimana, l’annuncio di una Remaster dida parte di Remedy Entertaiment ha fatto esultare i fan della saga, che erano già stati solleticati dall’idea di un ritorno della serie attraverso diversi rumor circolanti in questi ultimi mesi. Tuttavia, nella lista delle piattaforme su cui uscirà proprionon era ancora mai stata inserita la versione per Nintendosu ...