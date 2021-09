Uno Mattina in Famiglia: tensioni tra Timperi e Setta? (Di lunedì 20 settembre 2021) Fra Tiberio Timperi e Monica Setta non sono tutte rose e fiori? A Uno Mattina in Famiglia, che ha esordito con una nuova una conduzione a tre, i due storici presentatori hanno fatto fatica a non azzuffarsi? Così è stato. Sorrisi forzati e tensione alle stelle hanno accompagnato l’esordio della nuova stagione del programma, arrivato alla 33esima edizione. Timperio Timperi e Monica Setta: la “coppia” scoppia? Così sembra. Almeno dal gelo che è calato tra i due e le battute pungenti che si sono rivolti durante la prima puntata di esordio di Uno Mattina in Famiglia che ha visto, tra l’altro, una conduzione a tre. Ma vediamo nel dettaglio. Uno Mattina in Famiglia: una nuova conduzione a tre Uno ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 20 settembre 2021) Fra Tiberioe Monicanon sono tutte rose e fiori? A Unoin, che ha esordito con una nuova una conduzione a tre, i due storici presentatori hanno fatto fatica a non azzuffarsi? Così è stato. Sorrisi forzati e tensione alle stelle hanno accompagnato l’esordio della nuova stagione del programma, arrivato alla 33esima edizione.e Monica: la “coppia” scoppia? Così sembra. Almeno dal gelo che è calato tra i due e le battute pungenti che si sono rivolti durante la prima puntata di esordio di Unoinche ha visto, tra l’altro, una conduzione a tre. Ma vediamo nel dettaglio. Unoin: una nuova conduzione a tre Uno ...

Advertising

matteosalvinimi : Questa mattina al mercato di via Giuseppe Belardinelli (Roma) con Enrico Michetti. Sono contento che abbia proposto… - deadellaluna_ : obiettivo di quest’anno: trovare qualche santo a scuola mia directioner o anche fan solo di uno, non mi importa. DE… - PercheCazzo : #AscoltiTv Il lunedì mattina si analizzano gli ascolti. L’amato cattelan, nonostante la solita prestazione superba… - MaricaGusmitta : #Russia #Sparatoria in università a #Perm : ci sono morti e feriti. È stato fermato l’assalitore che questa mattina… - discoradioIT : ?? L'assalitore che questa mattina ha aperto il fuoco in uno degli edifici dell'Università di #Perm è stato fermat… -