Teclast F7Plus 2 | l’ultrabook oggi ad un prezzo incredibile | Punto Informatico

Advertising

puntotweet : Teclast F7Plus 2: l’ultrabook oggi ad un prezzo incredibile -

Ultime Notizie dalla rete : Teclast F7Plus

Punto Informatico

Se sei alla ricerca di un buon computer portatile , ma dal prezzo estremamente accessibile, abbiamo ciò che fa per te. Si tratta del2 , un laptop dalle interessanti prestazioni, oggi proposto da Amazon al minimo storico . Come sempre sottolineiamo che si tratta di un' offerta a tempo su un numero di pezzi limitati , ...Il2 si trova in offerta su Amazon a 309,99 , un ottimo notebook leggero e compatto, ideale per didattica a distanza e smart working. Per accedere allo sconto di 70 occorre procedere all'...Oggi su Amazon raggiunge il minimo storico un ottimo portatile di Teclast, l'ultrabook F7Plus 2 con processore Intel: semplicemente un affare.