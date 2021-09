Prime Video, “Il Giudizio”: data d’uscita, trama e cast (Di lunedì 20 settembre 2021) Da oggi, 20 settembre, è disponibile su Amazon Prime Video il film Il Giudizio, un’opera prima diretta da Gianluca Mattei e Mario Sanzullo. Il film tratta il difficile rapporto tra padre e figlio e le dinamiche familiari in un fragile contesto. Scopriamo insieme la trama e il cast. Il Giudizio è il nuovo film di Amazon Prime Video in collaborazione con Medusa Film e sarà disponibile sulla piattaforma Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 20 settembre 2021) Da oggi, 20 settembre, è disponibile su Amazonil film Il, un’opera prima diretta da Gianluca Mattei e Mario Sanzullo. Il film tratta il difficile rapporto tra padre e figlio e le dinamiche familiari in un fragile contesto. Scopriamo insieme lae il. Ilè il nuovo film di Amazonin collaborazione con Medusa Film e sarà disponibile sulla piattaforma Articolo completo: dal blog SoloDonna

