Milano: omicidio 36enne a Cesano Boscone, c'è un fermato (Di lunedì 20 settembre 2021) Milano, 20 set. (Adnkronos) - Un 56enne tunisino è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri di Corsico per l'omicidio di ieri a Cesano Boscone, nel milanese. La vittima è un italiano di 36 anni, accoltellato alla gola. Alle 12 al comando di Milano personale della compagnia di Corsico illustrerà ulteriori dettagli.

