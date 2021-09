Libano: il parlamento concede la fiducia al nuovo governo (Di lunedì 20 settembre 2021) Il parlamento libanese ha concesso la fiducia ad un nuovo governo guidato dal primo ministro Najib Mikati, che avrà il difficile compito di tirare fuori il Paese da una profonda crisi economica dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 settembre 2021) Illibanese ha concesso laad unguidato dal primo ministro Najib Mikati, che avrà il difficile compito di tirare fuori il Paese da una profonda crisi economica dopo ...

