Rissa tra ragazzi in pieno centro a Milano, grave un 18enne (Di domenica 19 settembre 2021) Rissa, finita quasi in tragedia, per futili motivi, sabato pomeriggio a Milano. Un 18enne ha colpito con un coltello a serramanico un coetaneo, ferendolo alla scapola destra.

Ultime Notizie dalla rete : Rissa tra Milano, rissa in piazza tra ragazzi: grave un 18enne colpito con un coltello La rissa era iniziata intorno alle 19.30 in piazza Mercanti, a poca distanza dal Duomo di Milano. Entrambi i giovani sono italiani di origine egiziana. A interrompere la rissa, una pattuglia della ...

