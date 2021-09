LIVE Moto2, GP Misano 2021 in DIRETTA: Lowes al comando davanti a Canet, sesto Bezzecchi (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP -19 C’è un’investigazione per lo spagnolo Navarro che ha tirato giù Simone Corsi in precedenza. -20 Anche Canet guadagna qualcosa su Lowes: quattro decimi di ritardo. -20 Sale d’intensità la gara del leader del Mondiale Remy Gardner: l’australiano è quarto davanti a Vierge e va all’attacco della top-3. -21 Di Giannantonio è nono, Dalla Porta ottimo decimo finora. -21 Canet passa Fernandez! Continua la rimonta dello spagnolo che ora attacca Lowes! -22 Giro ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP -19 C’è un’investigazione per lo spagnolo Navarro che ha tirato giù Simone Corsi in precedenza. -20 Ancheguadagna qualcosa su: quattro decimi di ritardo. -20 Sale d’intensità la gara del leader del Mondiale Remy Gardner: l’australiano è quartoa Vierge e va all’attacco della top-3. -21 Di Giannantonio è nono, Dalla Porta ottimo decimo finora. -21passa Fernandez! Continua la rimonta dello spagnolo che ora attacca! -22 Giro ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto2 GP Misano 2021 in DIRETTA: scatta il warm-up Bezzecchi sfida Gardner e Fernandez - #Moto2 #Misano… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #MotoGP2021 #SanMarinoGP #MisanoGp #MarcoBezzecchi ha fatto registrare il settimo tempo - - motograndprixit : #Moto2 #MotoGP2021 #SanMarinoGP #MisanoGp #MarcoBezzecchi ha fatto registrare il settimo tempo - - OA_Sport : LIVE #Moto2, #SanMarinoGP 2021 in DIRETTA: si parte con il warm-up, splende il sole a Misano! #Bezzecchi #Gardner… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP San Marino 2021 in DIRETTA: R. Fernandez al comando della FP3. Alle 15.10 la Q1 - #Moto2 #Marino… -