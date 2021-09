Il silenzio loquace di Draghi (Di domenica 19 settembre 2021) (Adnkronos) - "Si discute molto del 'silenzio' di Draghi in queste ore. In effetti, il governo ha appena varato un provvedimento importante e severo, quello sul green pass, e il premier ha pensato bene di mandare in sala stampa un drappello di ministri a spiegare, evitando con cura di prendere la parola in prima persona. Cosa consueta per lui, e assai meno consueta per i suoi predecessori. Oltre che per i nostri costumi, s'intende. Draghi mostra di avere una idea tutta sua di come si fa il capo del governo, e di esservi tenacemente affezionato. Non gli appartengono i proclami stentorei, né i ricami lessicali, né le narrazioni più o meno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) (Adnkronos) - "Si discute molto del '' diin queste ore. In effetti, il governo ha appena varato un provvedimento importante e severo, quello sul green pass, e il premier ha pensato bene di mandare in sala stampa un drappello di ministri a spiegare, evitando con cura di prendere la parola in prima persona. Cosa consueta per lui, e assai meno consueta per i suoi predecessori. Oltre che per i nostri costumi, s'intende.mostra di avere una idea tutta sua di come si fa il capo del governo, e di esservi tenacemente affezionato. Non gli appartengono i proclami stentorei, né i ricami lessicali, né le narrazioni più o meno ...

Ultime Notizie dalla rete : silenzio loquace Il silenzio loquace di Draghi In una parola, il silenzio di Draghi è criptico. Ma forse anche più loquace che non opaco".

