Frosinone, detenuto spara colpi di pistola in carcere (Di domenica 19 settembre 2021) Un detenuto spara colpi di pistola nel carcere di Frosinone. La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto al capo Dap, Bernardo Petralia, di annullare gli impegni per la giornata di domani, per andare di persona nel carcere di Frosinone, a fronte della gravità di quanto successo. E’ quanto si apprende da fonti di via Arenula. “Quanto accaduto nel carcere di Frosinone è un fatto gravissimo,dove un detenuto, napoletano, ha sparato colpi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 settembre 2021) Undineldi. La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto al capo Dap, Bernardo Petralia, di annullare gli impegni per la giornata di domani, per andare di persona neldi, a fronte della gravità di quanto successo. E’ quanto si apprende da fonti di via Arenula. “Quanto accaduto neldiè un fatto gravissimo,dove un, napoletano, hatodi ...

Advertising

repubblica : Frosinone, detenuto armato di pistola spara in carcere: feriti tre compagni di cella. Cartabia invia capo del Dap - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Frosinone, detenuto armato di pistola spara in carcere: feriti tre compagni di cella. Cartabia invia capo del Dap https://t… - lucio22673283 : RT @HuffPostItalia: Incredibile a Frosinone: detenuto spara in cella, l'arma sarebbe arrivata con un drone - rep_roma : Frosinone, detenuto armato di pistola spara in carcere: un regolamento di conti. 'Episodio gravissimo. Non accadeva… - Marcella703 : RT @HuffPostItalia: Incredibile a Frosinone: detenuto spara in cella, l'arma sarebbe arrivata con un drone -