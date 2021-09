Canarie | eruzione vulcano a La Palma oggi | 1700 evacuati

Advertising

Agenzia_Ansa : Alle Canarie erutta il vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma. L'eruzione è stata preceduta da un debole terr… - Corriere : Canarie, eruzione a La Palma: si risveglia il vulcano Cumbre Vieja Piano per salvare mille persone - Corriere : Canarie, eruzione a La Palma: si risveglia il vulcano Cumbre Vieja - QdSit : Eruzione vulcano Canarie, l'incredibile video, 1700 evacuatiCirca 1.700 persone sono state evacuate dalle zone vici… - Dome689 : RT @Open_gol: La lava è stata preceduta da uno sciame sismico in cui si sono raggiunte scosse di 3,8 gradi -

Per David Calvo, portavoce dell'Istituto Vulcanologico delle, citato da Rtve, si tratta al momento di un'di tipo 'stromboliano', ovvero di piccola o media intensità, caratterizzata ...... sull'isola di La Palma all'interno dell'arcipelago spagnolo delle. Qui vivono circa 85 ... L'del Cumbre Vieja è stata preceduta da uno sciame sismico in cui si sono raggiunte scosse di ...L'isola di Las Palmas, la più grande dell'arcipelago delle Canarie, è in fiamme e si prepara all'evacuazione ... Si tratterebbe comunque di un'eruzione di tipo effusivo e non esplosivo. Il rischio più ...