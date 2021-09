Amici | ex allievo partecipa a X Factor Romania e rischia di vincere

(Di domenica 19 settembre 2021) Nick Casciaro a XOggi inizia21 e tra il pubblico c’è grande attesa. Eppure a non smettere di far parlare sono i protagonisti delle precedenti stagioni del talent show di Maria De Filippi. Facciamo un passo indietro e torniamo alla tredicesima edizione della trasmissione, vinta poi da Deborah Iurato. Quell’anno abbiamo L'articolo proviene da Novella 2000.

Nel corso dell'appuntamento pomeridiano, infatti, Maria De Filippi e tutti i protagonisti direnderanno omaggio a Michele Merlo , exdella scuola, scomparso, a soli 28 anni, lo scorso ...... ho iniziato a coinvolgere persone che fanno parte della mia infanzia, i miei figli e alcuni... di spettacolo; tra cui Accursio Di Leo, grande Maestro di teatro (sono stato suoper circa ...A poche ore dall’inizio della nuova edizione di Amici, Marcello Sacchetta fa sapere con un post su Instagram che non ci sarà ...Milano, 19 settembre 2021 - Dopo l'inizio della scuola, ormai in tutte le regioni, è pronta a riempirisi anche la classe di 'Amici di Maria De Filippi'. In anticipo rispetto alle scorse edizioni, oggi ...