Questa immagine di una renna con le corna illuminate non è reale | è un progetto artistico

Il 13 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata un'immagine che mostra una renna per strada con i palchi (le appendici ramificate che hanno questi animali sul capo) illuminati. L'immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «In Paesi come la Finlandia, le renne fanno spesso incidenti stradali con camion o automobili. Per evitare ciò, il governo ha deciso di dipingere i palchi con vernici riflettenti. Con queste vernici, vengono visti da lunghe distanze dagli automobilisti nelle ore buie». Si tratta di un contenuto fuorviante. L'immagine oggetto della nostra verifica non ...

