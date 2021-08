«Stranger Things 4» ha (finalmente) una data di uscita (Di lunedì 9 agosto 2021) Poche e semplici parole. «Il fenomeno globale ritorna nel 2022», ha finalmente annunciato Netflix, che, dopo mesi di incertezza, i ritardi da Covid-19 e l’inevitabile slittamento di ogni programmazione, è riuscito a dare una data di uscita a Stranger Things. La quarta stagione dello show, all’interno del quale la piattaforma ha voluto inserire dodici nuovi personaggi, sarà rilasciata online con l’anno a venire. A confermarlo, dopo settimane di illazioni e calcoli, è stato un breve, brevissimo video – preludio di una battaglia che si preannuncia epica. https://twitter.com/NetflixIT/status/1423630466712735747 Leggi su vanityfair (Di lunedì 9 agosto 2021) Poche e semplici parole. «Il fenomeno globale ritorna nel 2022», ha finalmente annunciato Netflix, che, dopo mesi di incertezza, i ritardi da Covid-19 e l’inevitabile slittamento di ogni programmazione, è riuscito a dare una data di uscita a Stranger Things. La quarta stagione dello show, all’interno del quale la piattaforma ha voluto inserire dodici nuovi personaggi, sarà rilasciata online con l’anno a venire. A confermarlo, dopo settimane di illazioni e calcoli, è stato un breve, brevissimo video – preludio di una battaglia che si preannuncia epica. https://twitter.com/NetflixIT/status/1423630466712735747

