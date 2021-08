Roma | addio in giornata | ora si deve lavorare per il sostituto

Advertising

sportli26181512 : Dzeko all'#Inter fumata bianca: i dettagli dell'accordo: Oggi l’incontro per sistemare gli ultimi dettagli dell’add… - Ftbnews24 : ?????? #Roma, Mourinho sbotta: mercato deludente e addio a Dzeko #MourinhoRoma #Mourinho #ASRoma #SerieA #Fonseca… - infoitsport : Dzeko-Roma, rapporto finito: i retroscena di un addio burrascoso - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Dzeko-#Roma, rapporto finito: i retroscena di un addio burrascoso - sportli26181512 : Dzeko-Roma, rapporto finito: i retroscena di un addio burrascoso: C’eravamo tanto amati, ma a fasi alterne. Il rapp… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma addio

Dopo l'di Messi, ora Aguero starebbe chiedendo la cessione al Barcellona;e Inter in agguato per l'occasione di calciomercato Marotta ©Getty ImagesSergio Aguero valuta l'al Barcellona. ...Oggi l' Inter spera di avere Edin Dzeko , il primo dei rinforzi per il reparto avanzato dopo l'di Romelu Lukaku . Sabato l'agente del bosniaco ha informato ladella volontà del suo assistito di lasciare la Capitale per accettare l'off erta biennale dell'Inter, mentre Edin è rimasto ...ROMA DZEKO ADDIO – Questa volta, probabilmente, succederà davvero: Dzeko sta per dire addio alla Capitale, nonostante qualche giorno fa avesse ammesso di essere stufo di sentir parlare di mercato e di ...Dopo l'addio di Messi, ora Aguero starebbe chiedendo la cessione al Barcellona; Roma e Inter in agguato per l'occasione di calciomercato ...