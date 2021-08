Matteo Salvini e Luigi Di Maio al mare con le fidanzate

Advertising

fattoquotidiano : IL NUOVO SPETTACOLO DI ANDREA SCANZI | Meno nemici di quel che sembra, accomunati dalla tendenza a far cadere i gov… - fattoquotidiano : IL NUOVO SPETTACOLO | Meno nemici di quel che sembra, accomunati dalla tendenza a far cadere i governi. Il racconto… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “Non penso che dopo il Covid ci si possa permettere 1500 sbarchi al giorno. Anche perché ricordo c… - Antonio98854326 : io punto il tutto su Matteo Salvini e tu? - Spicci3 : @Lucrezi97533276 Siamo ridotti che un manipolo di razzisti, da credito a quello che dice una urlatrice seriale di n… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Salvini

Un'estate al mare, all'insegna dell'amore e delle spiagge italiane.e Luigi Di Maio condividono sui social gli scatti delle loro vacanze in dolce compagnia, il leader della Lega a Bolgheri con Francesca Verdini e il Ministro degli Esteri alle Tremiti ...Il premier ha affermato:sarebbe propenso da una modifica del reddito di cittadinanza . Proprio nelle ultime ore avrebbe ribadito questa sua posizione, ritenendo che sia necessario ...CASERTA - Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà di nuovo a Caserta. Ad appena due settimane dalla sua venuta in città il leader leghista ritorna nel capoluogo. Martedì 10 agosto, alle ore 11, inf ...Il presidente del Coni storna sull’importanza di accelerare le pratiche per l’ottenimento della cittadinanza italiana per meriti sportivi ...