Golf | Abraham Ancer supera Burns e Matsuyama al playoff e vince il WGC FedEx St Jude 2021

(Di lunedì 9 agosto 2021) Prima di questa settimana era lecito ritenere chefosse il miglior giocatore diattivo senza una vittoria sul PGA Tour. Dopo aver terminato oggi a Memphis, nel WGC-St.Invitational, a -16 e aver battuto Hidekie Samin uno spareggio a due buche, questo non è più possibile. Il messicano non ha brillato per la maggior parte del suo round finale al TPC Southwind. E’ stato bravo, senza strafare, a portare a casa un solido 68 che avrebbe potuto valere l’ennesimo grande piazzamento degli ultimi anni. Tuttavia, ...

Prima di questa settimana era lecito ritenere che Abraham Ancer fosse il miglior giocatore di golf attivo senza una vittoria sul PGA Tour. Dopo aver terminato oggi a Memphis, nel WGC-FedEx St. Jude In ...Superata la settimana olimpica la stagione del PGA Tour si è spostata a Memphis dove è subito di scena uno dei tornei più importanti di questa seconda parte di 2021 così ricca d'azione. Sul percorso T ...