Un Posto al Sole va in vacanza dal 9 al 20 agosto | riepilogo

(Di domenica 8 agosto 2021) “Unal” si prende una pausa dal 9 al 202021. La soap napoletana tornerà su Rai 3 alle 20.40 dal 23. A che punto siamo arrivati con le varie trame? Samuel se n’è andato da Palazzo Palladini col cuore infranto. Silvia e Michele cercano di ricucire il rapporto, ma Giancarlo non vuole rinunciare alla Graziani. Tensioni tra Fabrizio e Marina. Non è facile nemmeno per Articolo completo: dal blog SoloDonna

I bastardi di Pizzofalcone conferma l'ottimo percorso artistico intrapreso da Gioia Spaziani nella recitazione, partito a Unal. Nel corso degli ultimi anni il pubblico si è accorto del talento di Gioia Spaziani , bravissima attrice impegnata sia nel cinema sia in tv. Originaria del Lazio, ha recitato in varie ...GIAPPONE 6 Le padrone di casa si fermano al quintodel girone. Il tifo del pubblico magari ... Duevittorie nel finale, che dimostrano come probabilmente la squadra abbia ceduto alla ...Nel fine settimana del 14 e 15 agosto la Luna transiterà sui gradi dello Scorpione: voglia di stabilità per la Vergine ...I bastardi di Pizzofalcone conferma l'ottimo percorso artistico intrapreso da Gioia Spaziani nella recitazione, partito a Un posto al sole.