Quelli che restano, il racconto di chi non va in vacanza. VIDEO (Di domenica 8 agosto 2021) Estate 2021. L’estate della ripresa, quella in cui si torna a viaggiare, quella degli spostamenti nelle case vacanze, in campeggio, in hotel, dal nord al sud Italia. L’estate del green pass, degli aeroporti affollati, dei viaggi all’estero. Ma è davvero questa la vostra estate? Se la risposta è sì, siete fortunati. Se invece questa descrizione non vi appartiene, è perché fate parte di quel 50% della popolazione che quest’estate non andrà in vacanza. Ebbene sì: da un’indagine Istat sulle intenzioni degli italiani per il periodo estivo (giugno-settembre), emerge che circa la metà non si sposterà dalla località di residenza. È proprio di questa metà che vogliamo occuparci. Chi ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 8 agosto 2021) Estate 2021. L’estate della ripresa, quella in cui si torna a viaggiare, quella degli spostamenti nelle case vacanze, in campeggio, in hotel, dal nord al sud Italia. L’estate del green pass, degli aeroporti affollati, dei viaggi all’estero. Ma è davvero questa la vostra estate? Se la risposta è sì, siete fortunati. Se invece questa descrizione non vi appartiene, è perché fate parte di quel 50% della popolazione che quest’estate non andrà in. Ebbene sì: da un’indagine Istat sulle intenzioni degli italiani per il periodo estivo (giugno-settembre), emerge che circa la metà non si sposterà dalla località di residenza. È proprio di questa metà che vogliamo occuparci. Chi ...

Advertising

GassmanGassmann : Per quelli che pensano che chi si occupa dei cambiamenti climatici sia un radical chic con la passione per il giard… - stanzaselvaggia : Così i no-vax ricattati da quelli che li hanno truffati col finto green pass scoprirono l’esatto significato della parola “RICATTO”. - borghi_claudio : Quando dico che dobbiamo fare asse con I francesi (ma quelli giusti)... grazie a @f_philippot per il pensiero.… - sonosolodipass1 : @Marco_dreams Mi sono sposata il 5 Settembre di quell'anno, con mia figlia di un anno in braccio. Non facevo che pe… - EnricoAncillott : @gervasoni1968 'Funzionerà?' Non lo chiedete a quelli del governo!, loro ci provano, lo scopriremo solo ecc: però q… -