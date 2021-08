"Più sento parlare i No-Vax...": l'attacco durissimo della Marini (Di domenica 8 agosto 2021) Valeria Marini sui social porta avanti una campagna di sensibilizzazione pro vaccino e si dice stanca delle teorie complottiste di parte dei no vax Leggi su ilgiornale (Di domenica 8 agosto 2021) Valeriasui social porta avanti una campagna di sensibilizzazione pro vaccino e si dice stanca delle teorie complottiste di parte dei no vax

Advertising

chetempochefa : “Ho fatto la storia. Era importante per me, per il movimento italiano, per la boxe femminile, per quelli che dicono… - Suloch13 : @diilettaee Io la sento di piu perché so che me la perderò - IlReSolare : @_cieloitalia @liliaragnar @PeterWo31671308 @giusycosmano @AlwaysbusyPaolo @a_meluzzi @Arianna42843157… - kekkuzzzz : @ mi piaci davvero, mi manchi tantissimo, ma da quando non ti sento più sono più felice - tavtuaggi : A casa non posso invitare nessuno sempre per il discorso del covid. Mi sento impazzire, sempre lo stesso ambiente,… -

Ultime Notizie dalla rete : Più sento "Più sento parlare i No - Vax ...": l'attacco durissimo della Marini " Più sento parlare i no - vax e più mi viene voglia di fare domanda alla Nasa per vivere un anno isolata come su Marte ", ha detto Valeria Marini. Una battuta, nemmeno poi troppo scherzosa, da parte ...

Olimpiadi, Viviani: 'aria olimpica mi fa tirare fuori meglio 'In queste situazioni, quando sento aria delle Olimpiadi tiro fuori qualcosa in più. Sono partito male, ma probabilmente la pressione di voler ripetere la medaglia di Rio mi ha bloccato. Ho fatto una corsa a punti fantastica che ...

Il Molise la spunta allo Zooprofilattico, Cantone è stato eletto presidente Primo Piano Molise parlare i no - vax emi viene voglia di fare domanda alla Nasa per vivere un anno isolata come su Marte ", ha detto Valeria Marini. Una battuta, nemmeno poi troppo scherzosa, da parte ...'In queste situazioni, quandoaria delle Olimpiadi tiro fuori qualcosa in. Sono partito male, ma probabilmente la pressione di voler ripetere la medaglia di Rio mi ha bloccato. Ho fatto una corsa a punti fantastica che ...