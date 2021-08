Nuova variante colombiana, morti 7 anziani in una clinica (Di domenica 8 agosto 2021) Tutto sarebbe partito da Wuhan in Cina, poi caso dopo caso – tra chiusure e lockdown – il Coronavirus si è esteso e ha stravolto più Paesi, rendendoci tutti vicini nello stesso incubo seppur distanti. E da quel momento il virus è mutato più volte: dalla variante indiana a quella brasiliana fino alla Nuova colombiana, quella mutazione che avrebbe causato la morte di sette anziani ricoverati in una clinica. Nuova variante colombiana: morti 7 anziani Sette anziani, tutti pazienti ospiti della casa di cura a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 agosto 2021) Tutto sarebbe partito da Wuhan in Cina, poi caso dopo caso – tra chiusure e lockdown – il Coronavirus si è esteso e ha stravolto più Paesi, rendendoci tutti vicini nello stesso incubo seppur distanti. E da quel momento il virus è mutato più volte: dallaindiana a quella brasiliana fino alla, quella mutazione che avrebbe causato la morte di settericoverati in unaSette, tutti pazienti ospiti della casa di cura a ...

Advertising

Nicolet04458256 : RT @MMaXXprIIme: Quando ad Ottobre le terapie intensive si riempiranno i covidioti diranno: Colpa dei NoVax Due dosi non bastano È la nuo… - CorriereCitta : Nuova variante colombiana, morti 7 anziani in una clinica - SoniaLaVera : RT @barbarab1974: Non so se questa veterinaria abbia chiaro che quanto accade è ovvio ??Covid, la nuova terribile profezia di Ilaria Capua:… - B60YZ07AZJftAoN : RT @MMaXXprIIme: Quando ad Ottobre le terapie intensive si riempiranno i covidioti diranno: Colpa dei NoVax Due dosi non bastano È la nuo… - SorryNs : RT @MMaXXprIIme: Quando ad Ottobre le terapie intensive si riempiranno i covidioti diranno: Colpa dei NoVax Due dosi non bastano È la nuo… -