L’incidente e l’incendio alla partenza del MotoGp in Austria | VIDEO

Subito dopo il via al MotoGp in Austria, un incidente tra la Aprilia di Savadori e la Ktm di Pedrosa ha portato a un vasto incendio in pista sul circuito di Stiria. La corsa è stata subito interrotta, al comando c'era la Ducati di Bagnaia. Salvatori è stato portato via in barella, mentre Pedrosa è riuscito ad allontanarsi sulle sue gambe. A innescare l'incidente è stato lo spagnolo, che è scivolato con la sua Ktm poi centrata in pieno dall'Aprilia. En la tercera de las 27 vueltas de la carrera de MotoGp en el Red Bull Ring, Dani Pedrosa se fue al suelo a la salida de la curva 3 cuando rodaba 12º.

