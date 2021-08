Calciomercato, Dzeko a un passo dall'Inter (Di domenica 8 agosto 2021) La Gazzetta.it riporta tra i nomi dei possibili sostituti di Dzeko in giallorosso ci sarebbero quelli di Icardi e Belotti, ma anche quelli di Lacazette, Scamacca e Seferovic. Leggi su calciomagazine (Di domenica 8 agosto 2021) La Gazzetta.it riporta tra i nomi dei possibili sostituti diin giallorosso ci sarebbero quelli di Icardi e Belotti, ma anche quelli di Lacazette, Scamacca e Seferovic.

Advertising

DiMarzio : #Dzeko @Inter ?: contratto biennale, c’è ok di @EdDzeko e i club hanno avuto primo contatto diretto ieri: la… - DiMarzio : Da #Dzeko a #Zapata, fino al futuro di #Lautaro: il punto sull'attacco dell'@Inter - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, si prepara il post #Lukaku: idea #Zapata-#Dzeko in attacco. #Dumfries primo obiettivo per… - romaforever_it : Calciomercato Roma, si lavora per il post Dzeko: Icardi il sogno. Ecco le alternative - FantaMasterApp : 'FLASH | Inter, è fatta per Dzeko: cifre e dettagli dell’operazione' -