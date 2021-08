Barcellona, Messi saluta sui social: «Questo è solo un arrivederci» (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo le dichiarazioni in conferenza stampa, Lionel Messi ha salutato il Barcellona anche sui social: il messaggio dell’argentino Giorno di saluti per Lionel Messi. Dopo la conferenza stampa convocata questa mattina, il numero 10 argentino ha salutato il Barcellona affidandosi anche ad un messaggio pubblicato sui social. Queste le parole del giocatore: «Mi sarebbe piaciuto congedarmi in un altro modo, anche se suppongo che un addio non può mai essere bello. Mi sarebbe piaciuto davvero restare qui, ho fatto di tutto per raggiungere ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo le dichiarazioni in conferenza stampa, Lionelhato ilanche sui: il messaggio dell’argentino Giorno di saluti per Lionel. Dopo la conferenza stampa convocata questa mattina, il numero 10 argentino hato ilaffidandosi anche ad un messaggio pubblicato sui. Queste le parole del giocatore: «Mi sarebbe piaciuto congedarmi in un altro modo, anche se suppongo che un addio non può mai essere bello. Mi sarebbe piaciuto davvero restare qui, ho fatto di tutto per raggiungere ...

