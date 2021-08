Ardea, lavori… con sorpresa: asfalto poggiato sulla terra battuta in via Modena (Di domenica 8 agosto 2021) Brutta sorpresa durante i lavori di rifacimento di Via Modena, dove gli operai si sono accorti che l’asfalto che ricopre la strada è stato posizionato poggiandolo direttamente sulla terra battuta, senza alcuna preparazione, ovvero senza stendere il necessario conglomerato bituminoso che fa da cuscinetto tra la terra e l’asfalto. A darne notizia il sindaco Mario Savarese attraverso un post corredato di foto, nel quale annuncia che – a causa di questo problema – non sarà sufficiente il finanziamento ottenuto da ASTRAL. “Non basterà il budget previsto da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 agosto 2021) Bruttadurante i lavori di rifacimento di Via, dove gli operai si sono accorti che l’che ricopre la strada è stato posizionato poggiandolo direttamente, senza alcuna preparazione, ovvero senza stendere il necessario conglomerato bituminoso che fa da cuscinetto tra lae l’. A darne notizia il sindaco Mario Savarese attraverso un post corredato di foto, nel quale annuncia che – a causa di questo problema – non sarà sufficiente il finanziamento ottenuto da ASTRAL. “Non basterà il budget previsto da ...

