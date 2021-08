Anna Safroncik presenta il suo Giò | “Nascosti per molto | ma da ieri paparazzati”

(Di domenica 8 agosto 2021) In un post pubblicato su Instagram l’attrice conferma la sua relazione con il deejay Tommaso Cicchinelli “Ci siamo conosciuti da poco,per, ma ahimè da.. E così… vi presento Gió”, scrive l’attrice ai suoi follower in un post, scritto a corredo di una rassegna di foto, che la ritraggono col suo fidanzato e sullo sfondo Mikonos. L’uomo che ha conquistato il cuore dell’attrice è il deejay Tommaso Cicchinelli. I due avevano avuto già una relazione dal 2016 al 2018. Adesso il ritorno di fiamma, che sarebbe avvenuto nel 2020 ma mai confermato prima d’ora....

a Mykonos regala siparietti bollenti sulla spiaggia con il nuovo fidanzato. La coppia è stata paparazzata e così l'attrice si è vista costretta a confermare via social: 'Ci siamo ...L'attrice conferma su Instagram di essere felicemente impegnata con l'uomo ritratto con lei in un servizio ...Anna Safroncik incanta sotto l'ombrellone: l'attrice, in vacanza, ha trovato l'amore. Nuovo flirt per l'interprete, chi è il fortunato.A un anno da quella fake news Anna Safroncik è ancora accanto a Tommaso Cicchinelli, con il quale ha trascorso una romantica vacanza a Mykonos. Un periodo in cui è concentrata prevalentemente sugli af ...