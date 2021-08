Allegri: “Barcellona più avanti, ma la Juve mi è piaciuta. La data importante è il 22…” (Di lunedì 9 agosto 2021) L’allenatore non si scompone dopo il 3-0 subito nel Trofeo Gamper: “Abbiamo subito gol evitabili, ma abbiamo anche tirato e creato occasioni. Risultato a parte sono soddisfatto” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 9 agosto 2021) L’allenatore non si scompone dopo il 3-0 subito nel Trofeo Gamper: “Abbiamo subito gol evitabili, ma abbiamo anche tirato e creato occasioni. Risultato a parte sono soddisfatto” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

juventusfc : «Ci siamo allenati bene, con entusiasmo e voglia. Una bella sfida, fra due grandissimi club, spero che giocheremo d… - juventusfc : ?? Il racconto di #BarçaJuve ?? ?? Qui le parole del Mister ?? - DiMarzio : Le parole di Massimiliano #Allegri alla vigilia di @FCBarcelona-@juventusfc: #Dybala resta a Torino - CapitanHarlok6 : RT @GiovaAlbanese: #Allegri: “Dispiace per il risultato, la squadra ha fatto una buona partita, specie nel primo tempo. Abbiamo trovato un… - SalvoTiconosco : #inter #juve #calcio NOI INTERISTI NON STIAMO BENE, MA VOI CERTAMENTE NON STATE MEGLIO?? COMINCIATE A PRENDERE TRE P… -