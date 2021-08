West Ham-Atalanta 2-0 Zapata gioca meno di un tempo L’Inter lo aspetta

(Di sabato 7 agosto 2021) L‘di Gasperini rimedia una sconfitta contro ilHam, più avanti nella preparazione visto che a Ferragosto esordirà in Premier sul campo del Newcastle. A segno Antonio al 44? e Fornals all’89’. Contro i londinesi Gasperini ha ruotato un po’ tutti. Anche Duvanche però non è partito dall’inizio. Il colombiano è entrato al 50? ma ha comunque disputato una buona frazione sfiorando la rete in un paio di occasioni. Ad attenderec’è. Come abbiamo annunciato in esclusiva alcuni giorni fa, Duvanè la prima scelta del club campione d’Italia per sostituire ...

Gian Piero Gasperini commenta la sconfitta in amichevole contro il West Ham: ecco le parole del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dell'Atalanta dopo la sconfitta in amichevole contro il West Ham. DEMIRAL - "Ha ...A due settimane dalla partenza del campionato, le squadre di serie A sono impegnate negli ultimi test amichevoli. Inizia l'Ataltanta, che perde col West Ham, poi Fiorentina, Lazio, Sampdoria. West Ham - Atalanta 2 - 0. Partita per Londra senza Ilicic, in attesa di capire le intenzioni del Milan, l'Atalanta di Gasperini rimedia una sconfitta. L'Atalanta perde 2-0 in Inghilterra il quarto e penultimo test amichevole prima dell'inizio della nuova stagione A Londra, con due gol in chiusura di primo e secondo tempo (di Antonio su errore di Toloi). Prima Toloi, poi Pezzella: Dea senza gol (e Ilicic) sconfitta a Londra.