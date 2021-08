Pjanic alla Juventus? Serve una cessione

(Di sabato 7 agosto 2021) Lacontinua a premere con il Barcellona per riavere dopo appena un anno Miralem. Un accordo che potrebbe finalizzarsi a margine del Trofeo Gamper che vedrà la squadra di Max Allegri affrontare proprio i catalani: prestito gratuito per il centrocampista bosniaco ma, come riferito anche da tuttojuve.com, servirebbe ladi un esubero per portare a termine la trattativa. Ramsey primo esubero della lista di Cherubini mentre, in entrata, si continuerebbe a lavorare incessantemente anche per l’acquisto di Locatelli dal Sassuolo. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

Advertising

forumJuventus : TS: 'Contatto tra Cherubini e Ramadani per Pjanic, il ritorno del bosniaco alla Juventus è sempre più vicino' ---->… - Emanuel15818702 : RT @SCUtweet: #Agnelli, #Perez e #Laporta appassionatamente a #Barcellona. Dal Trofeo #Gamper e #Pjanic alla #Superlega è un attimo. ?? - andreascan76 : RT @cicoria_e: Vi piacerebbe il ritorno di #pjanic alla #Juventus? #Calciomercato - alei1004 : @mikelelomb @RICCO_FEDE_J Davanti alla difesa lo preferisco a Pjanic,soprattutto perché il bosniaco mi sembra arrivato fisicamente - Fprime86 : RT @SCUtweet: #Agnelli, #Perez e #Laporta appassionatamente a #Barcellona. Dal Trofeo #Gamper e #Pjanic alla #Superlega è un attimo. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pjanic alla

non vede l'ora di raccoglierlo, mentre Manuel Locatelli continua ad aspettare che la ... al momento, il campione d'Europa con l'Italia non si è ancora avvicinatoJuve.Il mercato della Juventus La Juventus prosegue il lavoro sul mercatoricerca dei rinforzi giusti per il centrocampo. I giocatori graditi dalla società bianconera sono Miraleme Manuel ...La Juventus continua a lavorare per regalare a Massimiliano Allegri un centrocampista di livello: Miralem Pjanic sarebbe molto vicino al ritorno in bianconero ...Ancora non si sblocca la trattativa dell'anno del calciomercato Sassuolo tra la Juventus e i neroverdi per il passaggio di Manuel Locatelli ai bianconeri. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello ...