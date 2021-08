LIVE Francia-Stati Uniti 67-73, Finale basket Olimpiadi in DIRETTA: Team USA conserva un +6 prima degli ultimi cinque minuti! (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sfondamento di Tatum, la Francia combatte fino alla fine, 2’22” da giocare, Usa in bonus, tre falli per i transalpini. 74-82 Accelerazione di De Colo. 72-82 TRIPLA di Tatum, +10 USA, 3’05” da giocare. 0/2 Gobert che a questo punto della partita potrebbe pesare molto. Fallo di Durant che manda in lunetta Gobert. 72-79 Fournier si prende un tiro dalla lunetta. 3’59” sul cronometro. 70-79 Piazzato di Lillard. 70-77 Schiacciata di Holiday, gli USA tornano a +7, 4’47” da giocare, 3-2 i falli. 70-75 Tatum risponde dall’altra parte. 70-73 TRIPLA di Ntilikina. Time out speso da Gregg Popovich con 6’28” da ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASfondamento di Tatum, lacombatte fino alla fine, 2’22” da giocare, Usa in bonus, tre falli per i transalpini. 74-82 Accelerazione di De Colo. 72-82 TRIPLA di Tatum, +10 USA, 3’05” da giocare. 0/2 Gobert che a questo punto della partita potrebbe pesare molto. Fallo di Durant che manda in lunetta Gobert. 72-79 Fournier si prende un tiro dalla lunetta. 3’59” sul cronometro. 70-79 Piazzato di Lillard. 70-77 Schiacciata di Holiday, gli USA tornano a +7, 4’47” da giocare, 3-2 i falli. 70-75 Tatum risponde dall’altra parte. 70-73 TRIPLA di Ntilikina. Time out speso da Gregg Popovich con 6’28” da ...

