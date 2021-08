Inter, Zapata è confort zone: aspetta Kane e rischia con Jesus (Di sabato 7 agosto 2021) L’Inter cede Lukaku al Chelsea: prendere Zapata è la scelta più semplice, rischiare ed aspettare Gabriel Jesus potrebbe essere la migliore 115 milioni: Ecco quanto sta arrivando nelle casse dell’Inter, ovviamente non in un’unica soluzione, per la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. Quasi inevitabile accettare quando ci sono queste cifre in ballo, anche se Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 7 agosto 2021) L’cede Lukaku al Chelsea: prendereè la scelta più semplice,re edre Gabrielpotrebbe essere la migliore 115 milioni: Ecco quanto sta arrivando nelle casse dell’, ovviamente non in un’unica soluzione, per la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. Quasi inevitabile accettare quando ci sono queste cifre in ballo, anche se Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : L’@Inter non accetta contropartite dal @ChelseaFC per @RomeluLukaku9 perché vuole scegliersi i giocatori da prender… - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, si prepara il post #Lukaku: idea #Zapata-#Dzeko in attacco. #Dumfries primo obiettivo per… - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter: non solo #Zapata, si pensa a un altro attaccante: ripresi i contatti con il #Sassuolo per… - giaco_iaco : @whoGabigol @TuttoMercatoWeb Zapata, Dzeko, Jovic, Correa, Scamacca, Vlahovic, Raspadori: questi sono tutti i profi… - herbertharriola : RT @ale18riva: 40 milioni per un quasi 31enne quando non hanno soldi. SIGNORE E SIGNORI, FC INTERNAZIONALE MILANO. #Inter #Zapata #Lukaku -