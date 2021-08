"Il suo nutrizionista...". L'ultimo schiaffo inglese a Jacobs (Di sabato 7 agosto 2021) Il Times ha parlato di Giacomo Spazzini, ex nutrizionista di Marcella Jacobs, indagato in Italia per traffico di steroidi e anabolizzanti. Oltremanica non sanno più con chi prendersela per i successi italiani Leggi su ilgiornale (Di sabato 7 agosto 2021) Il Times ha parlato di Giacomo Spazzini, exdi Marcella, indagato in Italia per traffico di steroidi e anabolizzanti. Oltremanica non sanno più con chi prendersela per i successi italiani

Advertising

zazoomblog : Marcell Jacobs la stampa inglese insiste: Il suo ex nutrizionista coinvolto in un caso di traffico di steroidi -… - Gazzettino : Jacobs in prima pagina sul Times: il suo ex nutrizionista coinvolto in un «traffico di anabolizzanti» - infoitsport : Jacobs in prima pagina sul Times: il suo ex nutrizionista coinvolto in un «traffico di anabolizzanti» - jrbasket2015 : @ale43127805 Perché quando è arrivato in Italia era in sovrappeso, insultato dai tifosi inglesi e l’Inter con Conte… - tempoweb : Jacobs, il segreto a tavola? Così il suo fisico è cambiato, parla il nutrizionista #2agosto #tokyo2020 #jacobs… -