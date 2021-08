Gianluigi Buffon senza mezzi termini | non mi ritiro perchè ho accanto una moglie che …

Leggi su cityroma

(Di sabato 7 agosto 2021) Conosciamo tuttidetto Gigi per essere un portiere italiano che per tanti anni ha giocato nella Juventus ed anche nella nazionale di calcio italiana. Quest’ultimo nonostante abbia ormai 43 anni compiuti, sembra non voglia proprio appendere le scarpe al chiodo e la sua intenzione sarebbe quella di continuare a giocare. In questi giorni, il noto portiere si è lasciato andare ad una intervista che ha rilasciato al giornale La Repubblica e sembra che abbia proprio parlato del suo futuro professionale ed anche della sua vita privata. Ma cosa ha dichiarato il numero uno della nazionale di calcio italiana?...