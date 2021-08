Fiorentina - Espanyol 4 - 2 ai rigori: Vlahovic in gol davanti al suo agente (Di sabato 7 agosto 2021) FIRENZE - La Fiorentina ha vinto il trofeo l' Unbeatables Cup battendo ai rigori l' Espanyol per 4 - 2 dopo lo 0 - 0 nei minuti regolamentari: a segno per i viola Vlahovic , Sottil , Saponara e ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 7 agosto 2021) FIRENZE - Laha vinto il trofeo l' Unbeatables Cup battendo ail'per 4 - 2 dopo lo 0 - 0 nei minuti regolamentari: a segno per i viola, Sottil , Saponara e ...

Advertising

acffiorentina : FORMAZIONE ?? Il nostro undici iniziale per la sfida contro l’Espanyol ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina - sportli26181512 : Fiorentina-Espanyol 4-2 ai rigori: Vlahovic in gol davanti al suo agente: Il centravanti, malgrado sia ancora richi… - repubblica : Amichevoli: è una Lazio subito griffata Immobile, la Fiorentina piega ai rigori l'Espanyol - CORNERNEWS24 : #Calcio - Amichevoli: Fiorentina-Espanyol 4-2 dopo i rigori Segna Vlahovic davanti al suo agente, ricordati Astori e Jarque - infoitsport : Unbeatables Cup: trofeo alle vincenti di Betis-Roma e Fiorentina-Espanyol. In caso di pareggio nei 90' si va dirett… -