Finale Piattaforma: Cao Yuan vince ma Yang Jian protesta (Di sabato 7 agosto 2021) Oggi 7 Agosto si chiude con i tuffi per l’Olimpiade di Tokyo 2020 con la Finale Piattaforma 10 metri maschile preceduta dalla semiFinale che ha eliminato a sorpresa Woo Haram. Il Cinese Cao Yuan vince con un ultimo tuffo perfetto e questo scatena la rabbia del collega Yang Jian che si lamenta con lo staff dei giudizi dei giudici. Chi arriva terzo è il Britannico Tom Daley che invece sorride e fa i complimenti al vincitore Yuan. Trampolino 3 metri maschile: la Cina è dominante Che cosa è successo alla semiFinale? Cao ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 7 agosto 2021) Oggi 7 Agosto si chiude con i tuffi per l’Olimpiade di Tokyo 2020 con la10 metri maschile preceduta dalla semiche ha eliminato a sorpresa Woo Haram. Il Cinese Caocon un ultimo tuffo perfetto e questo scatena la rabbia del collegache si lamenta con lo staff dei giudizi dei giudici. Chi arriva terzo è il Britannico Tom Daley che invece sorride e fa i complimenti al vincitore. Trampolino 3 metri maschile: la Cina è dominante Che cosa è successo alla semi? Cao ...

Advertising

Andrews_Blog : Tokyo 2020, Tom Daley bronzo dalla piattaforma 10 metri: Il tuffatore britannico Tom Daley conquista la sua seconda… - Cucciolina96251 : RT @toMMilanello: La partita per l’oro ???? Finale olimpica di #calcio. Ore 13:30, è #BRA vs #ESP. Diretta sulla piattaforma @discoveryplu… - FedeZanon15 : RT @toMMilanello: La partita per l’oro ???? Finale olimpica di #calcio. Ore 13:30, è #BRA vs #ESP. Diretta sulla piattaforma @discoveryplu… - AndreCardi : RT @toMMilanello: La partita per l’oro ???? Finale olimpica di #calcio. Ore 13:30, è #BRA vs #ESP. Diretta sulla piattaforma @discoveryplu… - toMMilanello : La partita per l’oro ???? Finale olimpica di #calcio. Ore 13:30, è #BRA vs #ESP. Diretta sulla piattaforma… -