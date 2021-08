Betis-Roma, momento di follia giallorossa: espulsi Pellegrini e Mourinho per proteste (Di sabato 7 agosto 2021) Lorenzo Pellegrini e José Mourinho sono stati espulsi al 60? di Betis Siviglia-Roma, incontro valevole come test amichevole in vista della stagione 2021/2022. Il tutto nato dopo il gol del 3-2 dei sivigliani con Moreno, viziato da un evidente fallo di mano non sanzionato dalla terna arbitrale. Prima un rosso forse evitabile per il centrocampista italiano e poi l’uscita di scena anche dell’allenatore portoghese, ex Inter e Real Madrid, immediatamente in difesa del proprio calciatore e a muso duro con il direttore di gara stesso. Roma in 10 e senza guida tecnica in panchina, dunque, per ... Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) Lorenzoe Josésono statial 60? diSiviglia-, incontro valevole come test amichevole in vista della stagione 2021/2022. Il tutto nato dopo il gol del 3-2 dei sivigliani con Moreno, viziato da un evidente fallo di mano non sanzionato dalla terna arbitrale. Prima un rosso forse evitabile per il centrocampista italiano e poi l’uscita di scena anche dell’allenatore portoghese, ex Inter e Real Madrid, immediatamente in difesa del proprio calciatore e a muso duro con il direttore di gara stesso.in 10 e senza guida tecnica in panchina, dunque, per ...

Glongari : #Roma #Dzeko non parte tra I titolari nella sfida contro il #Betis. I contatti con l’#Inter sono sempre più intensi… - OfficialASRoma : ?? #UnbeatablesCup La sfida di questa sera con il Betis sarà tramessa in diretta su Roma TV+! ???? #BetisRoma #ASRoma - OfficialASRoma : Prima del calcio d'inizio, Betis e Roma hanno ricordato il grande Luis Del Sol ?? #BetisRoma #UnbeatablesCup - SPalermo91 : RT @alexfrosio: Mezza rissa col Porto, nervosismo col Betis... Mi viene quasi il dubbio che quella vecchia volpe di Mourinho abbia chiesto… - ADRI69373368 : La Roma in stile del suo mister stasera contro il betis ?? -